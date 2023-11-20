亞錦賽／披中華隊戰袍很新鮮 廖健富夢想解鎖2大賽

樂天桃猿隊強打廖健富預計在今年亞錦賽扛起中華隊中心棒次的角色，披上國家隊戰袍，他的感覺很新鮮，想看看自己與其他國家實力的差別。

亞錦賽中華隊結束上周在台北大巨蛋的測試賽，本周繼續練兵，備戰12月3日正式開打的亞錦賽。廖健富今年打出生涯年，拿下打點王，也入圍年度MVP，接下來要繼續為國家隊拚戰。

「在母隊也是這個角色，沒有太多想法，算滿適應，只是責任不太一樣。」廖健富指出，國際賽是短期比賽，每場都很重要，加上不只一隊球迷，而是很多隊球迷都會聚焦在中華隊上，多少會有壓力，「就是告訴自己，先冷靜下來。」被虧感覺看不出緊張，他笑說：「那是你們看不出來。」

這是廖健富成棒階級第一次打國家隊，過去對中華隊沒有太多想像，他坦言去年成績不好，沒想到那邊，今年打出生涯最佳賽季，就是一步一步來，「把自己再加強、繼續努力。」未來對於世界12強、經典賽都很想挑戰看看。

廖健富明天將出席中職年度頒獎典禮，對於年度MVP，他也確實期待，「期待會有…是滿期待的啦！看看驚喜不驚喜。」