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中職／日媒訪問因配合林襄時間遭中斷？廖健富還原狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
廖健富（右）和球隊啦啦隊成員李多慧（左）。報系資料照
廖健富（右）和球隊啦啦隊成員李多慧（左）。報系資料照

一篇描寫中職啦啦隊文化的日本媒體文章，在台灣引起極大迴響，但卻是負面，成為事主之一的廖健富還原當天狀況，自己當下感受並無不好，主動告訴日本記者「沒關係，我還有時間」，但也坦言自己也是第一次碰到這種狀況。

日本媒體Full-Count近日在關於台灣啦啦隊文化的報導中，提到一次廖健富的訪問，當時進行到一半，球團人員前來告知「現在可以採訪林襄了，我們過去吧！」廖健富也理解表示：「沒事的，你過去吧！」選手訪問因啦啦隊而中斷，且是球團人員主導，引起球迷反應炸鍋，認對對選手極度不尊重。

廖健富指出，那是在今年季末一次敲好的專訪，「那時是球隊安排的，在辦公室一對一的訪問、有專職翻譯，聊球場的事、對日職的看法那些，也不知道怎麼一回事，剛好那時球隊負責人就說林襄這時可以（訪問）。」廖健富當時回應：「沒關係，我還有時間。」

廖健富表示，當時訪問已到尾聲，日媒在完成林襄的訪問後，也有再回頭補完訪問。

對於事件躍上新聞版面，廖健富的反應很詫異，「我還想說是什麼事，應該是個誤會吧！不知道為什麼日本記者會特別提到這件事。」媒體向他解釋，因為日本職棒選手地位極高，不太可能碰到這種狀況，日媒因此感到神奇，廖健富也誠實回應：「我也是第一次遇到。」

廖健富 中職啦啦隊 日本職棒

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