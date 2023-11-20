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亞錦賽／徐若熙使用限制不難用 郭李建夫看年輕強投輩出好興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
投手徐若熙。報系資料照
投手徐若熙。報系資料照

亞錦賽中華隊今天在三重棒球場展開練兵，看待今年國際賽中華隊新生代強投竄出，總教練郭李建夫談到這次帶隊看投手表現，也直呼充滿期待。

今年從杭州亞運到亞冠賽，年輕世代投出不少令人期待的國家隊王牌潛力股，包括林昱珉、古林睿煬、劉致榮、陳柏毓等人，徐若熙則將在今年亞錦賽披上中華隊戰袍，首度接受成棒國際賽考驗，相比打者，中華隊的投手換血儼然逐步進入Z世代。

郭李建夫表示，中華隊是否已經完成投手換血還很難說，畢竟還非一級賽事，「因為比賽有大小，看怎樣的比賽適合怎樣的選手，選的角度不一樣。」但看這批未來強投潛力股，他也跟著興奮起來，「帶這次比賽，我自己也很期待，期待他們的好表現，按照他們的投球限制、投手安排，和周宗志教練已經有規畫，全力以赴。 」

這批亞錦賽中華隊投手幾乎都有投球限制，郭李建夫表示，業餘的部分比較寬鬆，賽程屬第一場和後三場比較有難度，使用上應該沒問題。備受矚目的徐若熙，單場可到80球，休5天以上可以再投。

目前排定的4個先發投手，預計是徐若熙、賴延峰、張景淯、曾仁和。對於張景淯的定位，郭李建夫指出，巴勒斯坦不能小覷，陣中有可能有美國回來的選手，借助他的旅美經驗，也有了解他之前有投過先發。

終結者設定三個候選為王政浩、李子強、林詔恩。林詔恩雖然年輕，郭李建夫表示，「看他在亞冠賽表現，和年紀沒什麼關係。」

中華隊 徐若熙 亞冠賽

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