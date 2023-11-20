中職／寒流來襲啦啦隊慈妹曬火辣比基尼照 網：感覺好暖和

中職富邦悍將啦啦隊人氣成員慈妹擁有可愛嬌小外型，加上娃娃般嗓音，擄獲不少忠實粉絲芳心。她近期去綠島出遊，更大方曬出多張比基尼美照，火辣身材與可愛外型形成極大反差，引發網友們暴動。

近日台灣寒流來襲，慈妹在社群網站發文表示，「今天好冷啊，工作到發抖。只好讓大家看一下更冷的，要注意保暖嘿。」她貼出3張比基尼辣照，比基尼是綁帶下身，無肩帶設計，搭配凹凸有致好身材，畫面十分養眼，貼文獲得4萬多次愛心。

網友們紛紛留言寫道，「我突然好期待寒流來 這樣就能看到更冷的」、「確定不會讓人看完更熱嗎」、「我突然覺得好暖和」、「好美好辣」、「終於流量密碼來了！」、「根本流量猛獸」。

慈妹總共發布3則貼文，是不同攝影師拍的比基尼照，都吸引大批粉絲按讚及留言。她在第3則貼文寫道：「看膩了嗎？也沒有第四組照片惹。」粉絲們都直呼看不膩。