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棒球／林瀚30度扛國家隊轉身成教練 穿11號多份責任

中央社／ 台北20日電
林瀚。 報系資料照
林瀚。 報系資料照

合作金庫「扛30次國家代表隊的真男人」林瀚今年正式卸下球員身分，也任U23世界盃棒球賽培訓隊教練，背號從10號換穿11號，象徵「多一份責任」，傳授國際賽心法直言重要的是平常練習。

合作金庫棒球隊好手林瀚從2006年首度披上成棒國家隊戰袍後，一直都是國家代表隊常客，今年的杭州亞運也有入選40人培訓名單，7月還有赴美國打NCAA交流賽。

18日台北大巨蛋公開測試賽有個醒目的花禮，上面賀卡寫著「扛下30次國家代表隊的真男人榮退誌喜」，38歲的林瀚結束球員生涯。

林瀚接受中央社記者訪問表示，最後沒能打杭州亞運可能是退休前的小遺憾，因為亞運原本是去年的比賽，前兩年的狀況都還不錯，後來遇到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響狀態也慢慢掉下來。

林瀚在10月底代表台北市隊打全運會奪金後正式卸下球員身分成為教練，也入冬季棒球聯盟U23世界盃棒球賽培訓隊教練團。對於當教練很多東西都還在學習摸索，但林瀚表示有慢慢掌握節奏，U23培訓隊這批球員因為年輕，比較容易放開，也比較好調度和相處。

林瀚球員生涯穿過球衣背號98、62，但穿最久的是10號，10號在台灣三級棒球中通常都是隊長的背號，林瀚在國家隊中也多扮演領頭羊的角色，而卸下球員生涯後，此次改穿11號，他也表示「多了一個1、多了一份責任。」

被問起成為教練後要如何傳授在國家隊扛住壓力的「秘訣」，林瀚笑說要扛住壓力太難了，「但關鍵不是在場上，是平常練習就要準備好」，唯有在練習中做好準備，面對比賽做一樣的事情，不需要有太多的擔心和過度的預期，否則會有反效果。

至於國家隊隊長角色的傳承，林瀚表示，後來台灣電力棒球隊野手陳偉志加入國家隊後， 隊長角色也會由陳偉志擔任，但看好合庫內野好手李亦崴接棒，李亦崴在去年U23世界盃棒球賽也擔任「台灣隊長」。

林瀚 棒球 亞運

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