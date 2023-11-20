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亞冠賽／韓媒質疑台灣主審判決 盼國際賽引進電子好球帶

聯合新聞網／ 綜合報導
金倒永撲壘仍無法阻止雙殺打。 截圖自比賽畫面
金倒永撲壘仍無法阻止雙殺打。 截圖自比賽畫面

亞洲職棒冠軍爭霸賽連2屆冠軍戰上演日韓爭霸，南韓在延長第10局被日本門脇誠敲出再見安打，以3：4輸球。賽後南韓媒體撰文質疑，我國主審張展榮10局上的一顆好壞球判決，讓人難以釋懷，國際賽應盡速引進電子好球帶。

昨天9局打完2：2平手，10局上日本推出右投吉村貢司郎，南韓首名打者金倒永第1球犧牲觸擊失敗，接著吉村貢司郎投出外角偏高球路，金倒永未出棒，但張展榮認為是好球，金倒永在2好0壞情況下擊出雙殺打，撲壘時還傷到左手，南韓該局只靠尹幢熙安打進帳1分，10局下被日本逆轉。

韓媒《MK體育》直言，由於台灣主審10局上的好壞球判決，使原本2分打點的安打變成只有1分，如果是1好1壞，金倒永可得到再次觸擊機會，結局可能不一樣。

韓國職棒日前宣布，2024年賽季引進電子好球帶（ABS）及投球計時器。該報導指出，這是為了確保公平與一致性做出的決定，從亞冠賽10局上金倒永的好壞球判決來看，不只是KBO，未來短期國際賽也急需引進電子好球帶。

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