6女教頭帶隊 黑豹旗女力崛起

二○二三年第十一屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，歷經卅六天、一九四場激戰，昨由平鎮高中六局下逆轉，以四比二擊敗鶯歌工商，奪得隊史第七冠，鶯歌則以隊史最佳的亞軍作收。

有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗由中國信託商業銀行冠名贊助，讓球員不分級別、性別都有機會上場圓夢，今年更出現賽史首支「女校球隊」高雄女中，「黑豹獎」特別向執教逾五年的女教練致敬。

教育部體育署組長蔡忠益頒贈紀念銀盤給予北市東山高中教練林睿利、北市西松高中教練陳侑涵、苗栗縣中興商工教練梁逸姍、彰化縣彰師附工教練王俞婷、南投縣南投高中教練黃嘉君、屏東縣屏北高中教練賴思霖，感謝教練們無私奉獻。

中華棒球協會理事長辜仲諒表示，中信盃黑豹旗今年最大的突破就是有女子棒球隊加入，桃園市內壢高中女投手黃曼凌也有六局、八次三振、無失分的精采表現，希望未來有更多女生投入，帶動台灣女子棒球實力。

「二十幾年前，棒球這項運動對女生限制很多，手套不能碰、球場不能進去。」經歷過被棒球拒於門外，到成為棒球隊教頭，賴思霖感觸很深，大學主攻運動傷害、非科班出身，但帶隊廿年身兼記錄員及保姆，一肩扛起場內外大小事。

梁逸姍及王俞婷身上流著棒球血液，梁逸姍的父親熱愛棒球，兩位哥哥都是基層棒球教練，從小就在棒球圈打滾；王俞婷教練的父親原在彰師附工擔任教練，棒壘球場是充滿她童年記憶的遊樂場，現在成了她與球隊攜手打拚的地方。