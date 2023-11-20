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亞冠賽／再見安擊退澳洲 中華隊奪季軍
亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊昨在季軍賽陷入苦戰，原3分領先被澳洲隊追平，好在9局下郭天信再見安打，助中華隊4：3拿下勝利，季軍作收避免連兩屆墊底。
中華隊在3局下靠2支安打、2次四死球加上對手失誤、暴投，得到3分，投手邱駿威臨危受命從後援轉先發，在季軍戰繳出4局僅失1分好投，只不過7局上中華隊牛棚遇到亂流，被澳洲隊敲出4支安打，丟掉2分。
3：3的平手進入9局下，中華隊先由張政禹敲安並靠犧牲打站上二壘，林靖凱代打再敲安，一、三壘有人情況下，郭天信把握機會，從薛瑞夫手中敲出右外野深遠安打，張政禹回來得分，隊友劉基鴻興奮按著他的頭跳上跳下慶祝。
這支安打伏筆從預賽對澳洲隊就埋下，當時郭天信錯過對決薛瑞夫機會，但在場邊觀察球路，造就當英雄的機會。郭天信亞冠賽手感火燙，出賽4場皆敲安，季軍戰5打數2安打演出，打擊率3成57是所有主力中最高。
「鋒哥」陳金鋒生涯首次執掌國家隊兵符，在亞冠賽拿下隊史首勝，以2勝2敗作收，贏的2場都是擊敗澳洲。
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