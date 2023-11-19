亞冠賽／最火的郭天信再見安！中華隊險勝澳洲拿季軍

亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊在季軍賽陷入苦戰，3分領先在後段被澳洲隊追平，好在9局下郭天信的再見安打，幫助中華隊以4：3拿下勝利，在本屆亞冠賽以季軍作收。

中華隊在3局下靠著葉子霆二壘打、郭天信一壘打加趁傳進占二三壘，邱智呈滾地推進得1分，陳傑憲保送上壘後，郭天信又靠暴投回來得分，接著劉基鴻靠失誤上壘、岳政華觸身球，滿壘時何恆佑滾地推進打回第3分。

前2局投出6上6下的邱駿威，3局上先度過得點圈亂流，然而4局上再遇危機，被霍爾（Alex Hall）、柏克（Christopher Burke）敲出兩支安打而掉1分，總計4局投完被敲3支安打掉1分，無關勝負。

5局開始換陳柏清接手，前2局一樣6上6下，然而7局上1出局後被連敲3安而退場，接手的李子強面對滿壘，先抓到1出局，然而被史賓塞（Liam Spence）敲出安打，丟掉2分，也讓比賽回到平手原點。

中華隊第5到第8局沒人上壘，直到9局下才出現攻勢，張政禹敲安並靠犧牲打站上二壘，林靖凱代打再敲出安打，形成一三壘有人，本屆打擊手感火燙的郭天信把握機會，敲出右外野深遠飛球形成再見安打。

郭天信在本屆亞冠賽場場敲安，加上今天5打數2安打演出，賽事打擊率高達3成57，敲出再見安打的他賽後更朝著場內深深鞠躬，這個舉動也被日本轉播單位注意到，給予特寫鏡頭。