亞冠賽／征服網友的心！中職聯隊「古林睿煬、馬傑森」是誰？爆紅衝上日本熱門討論

文／林子洵

第2屆亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）16日在東京巨蛋登場，台灣首戰迎戰地主隊日本，先發投手古林睿煬開局就讓對手16上16下，雖然最終仍以0比4敗下陣來，但在這場比賽中，中華隊選手表現可圈可點，其中兩名選手們的表現引起外媒關注，衝上日本網友熱搜話題。



中華隊昨日派出古林睿煬擔任先發投手，演出6.2局失1分好投，前5局更是沒被敲安，雖然在這場投手戰中0：1落後時退場，傑出的表現仍受到日本球迷瘋狂討論，「台灣投手」更迅速登上社群平台X（推特）熱搜，不少日本網友更表示「要不要到日本打球啊？」、「想不想就直接留下來！」，古林睿煬還被不少網友稱為「火球男」。

▲中華隊昨日派出古林睿煬擔任先發投手，引起外媒關注。

image source:FB/CPBL 中華職棒

除了引起日本網友關注之外，南韓媒體《體育朝鮮》也以「東京巨蛋沉默！」為題報導，讚賞古林睿煬「展現怪物般的投球」，韓媒《OSEN》更以「日本也沒有幾個這樣的投手，台灣23歲怪物統治東京巨蛋」為題發文。

古林睿煬「體弱多病」成熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「古林睿煬」近一個月的熱門關鍵字也可以看到「亞冠賽」、「亞冠」、「日本隊」、「中華隊」等，可見古林睿煬在亞冠的表現相當引起關注。

先前古林睿煬在亞運比賽中的好表現，讓主持人馬西屏在節目《關鍵時刻》狂讚，提到他「從小體弱多病」受到網友熱議，還一度成為網路迷因梗，當時古林睿煬回應：「我覺得我重新認識我自己，我阿嬤說我都不知道你這樣，但是也沒說錯啦！」

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

馬傑森帥氣臉龐迷倒日網友

不只古林睿煬獲到關注，「台灣的游擊手」也登上Ｘ熱搜。日本隊1出局攻占滿壘，萬波中正打出的強勁游擊滾地球，替補上場守游擊的馬傑森飛身過去把球攔下、再快傳到二壘封殺跑者，二壘手林靖凱再傳向一壘，但萬波中正快腿已先跑上一壘，中華隊提出挑戰失敗因此再失1分。

雖然馬傑森的守備沒能形成雙殺，但美技飛撲加上帥氣臉龐，也引起日本球迷們熱議。

▲馬傑森昨日美技飛撲加上帥氣臉龐，引起日本網友熱議。

image source:FB/CPBL 中華職棒

只見日本網友紛紛留言表達「游擊手也太強了吧！這位是誰？」、「台灣的游擊手也守備的很好欸」，也有人發現先前馬傑森與林襄熱戀的新聞，「他還是林襄的男友嗎？」、「哇！長得很帥欸，這樣真的是俊男美女耶」。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月18日至2023年11月17日。