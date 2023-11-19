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棒球／讀賣巨人來台遠征迎戰兄弟、桃猿 多家日媒關注

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

日本職棒讀賣巨人軍將在明年遠征台灣，3月2日、3日與中華職棒人氣球隊中信兄弟、樂天桃猿隊交手，消息獲得多家日本媒體報導，期待共同提升亞洲棒球水準。

巨人隊將迎接創團90周年，與中職球隊的交流賽籌劃已久，消息在昨天浮上檯面，地點預計在今年啟用的台北大巨蛋，賽事完整消息有望在近日公布。

日本媒體今日大幅報導此事，包含「體育報知」、「日刊體育」、「中日體育」等多家體育專門媒體，體育報知指出，巨人隊在台灣也具有高人氣，有助於推展日台友好關係，期待這個交流能夠幫助亞洲棒球水準向上提升。

巨人隊與台灣淵源已久，1968年就曾到台中進行春訓，1990年中職元年更因呂明賜的關係，巨人隊二軍來台與中職進行交流賽，名為「中日職棒對抗賽」，2016年則在台灣舉行巨人OB對中職OB的「台日傳奇球星棒球慈善表演賽」，當時更上演王貞治與郭泰源的經典對決。

讀賣巨人 中職 棒球

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