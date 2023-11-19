亞冠賽／中華輸南韓 今與澳洲爭季軍

中華隊昨晚在亞洲職棒冠軍爭霸賽以1：6輸給南韓隊，無緣挺進冠軍戰，今天要迎接「晚接午」賽程，改與澳洲隊爭季軍，「新‧四棒」劉基鴻開轟一度讓台灣球迷應援聲響徹東京巨蛋，看見新希望。

中華隊先發投手王彥程首局雖然逃過滿壘危機，只掉1分，然而2局下還是擋不住南韓隊攻勢，被敲3支安打，加上失誤、保送，丟掉2分後退場，接手的江國豪也被敲安，丟掉2分算在王彥程帳上。

王彥程僅投1.1局收工，被敲4支安打，另有3次四壞，丟掉5分（1分責失）；江國豪則是投2.2局被敲4支安打掉1分，李子強2局、王志煊、曾峻岳各1局沒掉分，中繼投手表現是亮點。

另一亮點是4局上劉基鴻的陽春砲，棒打南韓先發投手元兌仁，提振中華隊士氣，23歲的劉基鴻前2場數度將球敲到全壘打牆前被接殺，昨天加上2局上的二壘打，單場2支長打演出，被總教練陳金鋒欽點的新一代中華隊第四棒，不負期待。

中華隊以1勝2敗的戰績落入季軍戰，2勝1敗的南韓隊要與日本隊交手，日本隊展現王者之姿，昨天以10：0在8局提前擊倒澳洲隊，三連勝挺進冠軍戰。

監督井端弘和大讚早川隆久昨天先發5局、15上15下的表現，面對冠軍賽準備投入全部戰力，「對職棒球員來說這是今年最後一場比賽了，希望以好的比賽收尾，將勝利獻給球迷。」