亞冠賽／曾對悍將5局失1分 邱駿威扛季軍戰先發

中華隊今天以1：6輸給南韓隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽落入季軍戰，明天中午要與澳洲隊進行最終戰，先發投手都用掉的情況下，明天由邱駿威「先投」。

中華隊今天先發投手王彥程只撐了1.1局丟掉5分提前退場，中繼的江國豪、李子強也是陣中具有先發能力的投手，這次亞冠賽中華隊只帶了11名投手，扣掉今天3位先發底，古林睿煬、陳克羿也都在前兩場先發過。

陳柏清今年在二軍以先發為主，不過曾在首戰後援登板過，總教練陳金鋒最終選擇由邱駿威扛起明天先發，可能採取投手車輪戰。

樂天桃猿隊投手邱駿威昨天對澳洲後援1.2局拿下勝投，生涯在一軍31場出賽從沒先發過，但今年二軍例行賽尾聲轉型先發，最後一場出賽曾對富邦悍將繳出中繼5局僅失1分的表現。