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亞冠賽／劉基鴻開轟無效…中華隊1:6不敵南韓 明與澳洲爭季軍

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亞冠賽／劉基鴻開轟無效…中華隊1:6不敵南韓 明與澳洲爭季軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞洲職棒冠軍爭霸賽，劉基鴻對南韓隊元兌仁敲出陽春砲。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽，劉基鴻對南韓隊元兌仁敲出陽春砲。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊今晚在亞洲職棒冠軍爭霸賽強碰南韓隊，「新‧四棒」劉基鴻開轟一度讓台灣球迷應援聲響徹東京巨蛋，然而先發投手早早崩盤，最終仍以1：6輸球，無緣挺進冠軍戰，明天改與澳洲隊爭季軍。

中華隊先發投手王彥程首局雖然逃過滿壘危機，只掉1分，然而2局下還是擋不住南韓隊攻勢，被敲3支安打，加上失誤、保送，丟掉2分後退場，接手的江國豪也被敲安，丟掉2分算在王彥程帳上，但還是抓下2個出局數。

王彥程僅投1.1局收工，面對11人次被打了4支安打，另有3次四壞，不過丟掉5分只有1分責失；江國豪則是在5局上續投被金亨俊、金周元連敲兩支長打而掉分，總計2.2局被敲4支安打掉1分。

開賽就面對大幅落後，中華隊在4局上靠著「新‧四棒」劉基鴻的陽春砲，棒打南韓先發投手元兌仁，稍稍追近比數，然而團隊另外4支安打都無法建功，得點圈貧打問題沒解決。

23歲的劉基鴻前2場數度將球敲到全壘打牆前被接殺，今天加上2局上的二壘打，單場2支長打演出，被總教練陳金鋒欽點的新一代中華隊第四棒，看見成長。

南韓先發投手元兌仁5局被敲3支安打，僅因全壘打丟掉1分，後續金榮奎、崔丞鎔、崔智旻、鄭海英各投1局沒掉分。

亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊先發投手王彥程。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊先發投手王彥程。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽，劉基鴻對南韓隊元兌仁敲出陽春砲。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽，劉基鴻對南韓隊元兌仁敲出陽春砲。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊 王彥程 劉基鴻

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