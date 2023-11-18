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開箱巨蛋／球場缺專業養護 草皮紅土和LED看板都成問題

中央社／ 台北18日電
台北大巨蛋18日首度開放球迷入場體驗。 中央通訊社
台北大巨蛋18日首度開放球迷入場體驗。 中央通訊社

台北大巨蛋公開測試賽也測出問題，知情人士表示，球場並無專業養護人員，才會造成草皮太軟、紅土太硬這些狀況，至於本壘後原本建議裝固定式LED看板也被否決，造成突出也影響視線和安全。

台北大巨蛋14日舉行閉門測試賽，當時就有球員反應人工草皮的草較長、偏軟，踩踏有「海綿感」，外野接球急停時容易造成腳踝「翻船」，但紅土區域又過硬，另外壘包周圍的紅土與草皮交界落差大，滑壘、守備可能也會受到影響。

4天過後的公開測試賽，紅土草皮交界的落差不見改善，也有球員反應，草皮過軟跑步下半身需要花更大的力氣，而且草皮有時候會勾釘鞋等問題。

知情人士透露，目前遠雄沒有安排專業球場養護人員，新的人工草皮鋪設完成後，需要讓球員多上去踩踏，才不會有「浮浮」的感覺，另外紅土鋪設完成後，也需要定期澆水，但都沒有按照正常程序養護，才會出現測試賽開打「草皮太軟、紅土過硬」的狀況。

另外，今天測試賽包括亞洲棒球錦標賽台灣隊總教練郭李建夫和投手孫易磊等人，都有特別提到本壘後方的LED看板，非固定式的看板突出約70至90公分，郭李建夫也有提醒球員守備時也注意，孫易磊也提到有時候視野會受到影響。

據了解，在溝通期間就曾向遠雄提議加裝嵌入式固定LED看板，現在台灣專業球場機乎都是採這種方式，可以大量減少厚度，但遠雄並不採納，採非固定式LED看板除了原本的突出部分，還需要留維修空間，才會造成比較明顯的突出。

此外，先前曾經提出的媒體攝影壕溝問題也還沒有改善，今天實測護網過高，攝影記者必須站立拍攝，攝影區約有2排的空間，前排攝影站立拍攝、後排也就必須站起來，坐在後方第一排的球迷表示視野被遮蔽。

孫易磊 棒球

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