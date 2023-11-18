中職／2024年開幕戰 大巨蛋開打納入評估

台北大巨蛋今天首度開放球迷入場，除年底的亞洲棒球錦標賽，明年3月的日職讀賣巨人來台邀請賽將可望在大巨蛋進行，據了解中華職棒開幕戰也在評估在大巨蛋開打的可能性。

台北大巨蛋14日舉行2場閉門測試賽，今天舉行首場公開測試賽，共湧入1萬2027名觀眾入場，對於等了許久的巨蛋球場，台灣球迷都抱持正面評價，直言球場很舒服，但還是有些小問題，包括大螢幕過小、護網欄杆太過密集影響視線等。

台北大巨蛋將於12月3日舉行首場國際棒球賽事、亞洲棒球錦標賽，開幕戰將由台灣隊與韓國隊交手，另外亞錦賽其中一組預賽和複決賽也都會在大巨蛋舉行。

明年3月日職中央聯盟讀賣巨人隊90週年慶祝邀請賽，幾乎確定3月初會在台北大巨蛋舉行，目前暫定與中職球隊打2場比賽。

中職球迷關注的中職例行賽，今年由味全龍隊拿下總冠軍，據了解，明年中職開幕戰主場也有評估在大巨蛋開打的可能性。