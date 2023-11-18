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開箱巨蛋／1.2萬人離場順暢 20到30分鐘消化完畢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台北大巨蛋今天下午舉行公開測試賽，開放1.2萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今天下午舉行公開測試賽，開放1.2萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋今天首度開門迎客，1萬2027球迷進場觀賞測試賽，更重要的是散場會不會「卡卡」，根據記者計算，21分鐘後場館內即大致清空，僅剩下少數想拍照留念的球迷。

今天亞錦賽培訓隊與U23世界盃培訓隊在台北大巨蛋交手，這是第4場測試賽，也是首度開放球迷進場，不少球迷抱持正面態度，來朝聖台灣第一座巨蛋的誕生，根據中華棒球協會統計，共有12027人進場。

台北大巨蛋今天下午舉行公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影 余承翰
台北大巨蛋今天下午舉行公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影 余承翰

測試賽從11點開放進場、下午1點開賽，球迷陸陸續續抵達，進場動線、入座標示上都沒有遇到太大麻煩，只不過有部分廁所因不明原因封閉。

真正考驗是散場，部分球迷約第7、第8局就陸續離開，9局打完後，球迷從各個出口疏散，一路上都沒有阻塞狀況，大約20分鐘後即大致離場完畢，30分鐘後留在場內拍照的球迷也都離場。

本次測試賽在場外安排接駁車通往公館站、台北車站、忠孝復興站，大多數球迷選擇搭乘捷運，根據記者觀察，最近的國父紀念館站雖然有人潮出現，但在台北捷運人員引導下，也一路順暢，搭車上沒有太大問題。

台北大巨蛋散場，球迷離場過程順暢。記者蘇志畬／攝影
台北大巨蛋散場，球迷離場過程順暢。記者蘇志畬／攝影

台北大巨蛋散場，捷運國父紀念館站雖有人潮但沒有堵塞。記者蘇志畬／攝影
台北大巨蛋散場，捷運國父紀念館站雖有人潮但沒有堵塞。記者蘇志畬／攝影

台北大巨蛋散場，安排接駁車通往其他捷運站。記者蘇志畬／攝影
台北大巨蛋散場，安排接駁車通往其他捷運站。記者蘇志畬／攝影

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