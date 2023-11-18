開箱巨蛋／曾仁和自認只是「開球」 談重訓室豪華但不足

「土虱」曾仁和前一次進入巨蛋球場，距今正好10年，今天在台北大巨蛋投1局，談到台灣、日本兩顆首都巨蛋差異，坦言東京巨蛋確實比較完整，點出台北大巨蛋有待改善之處，他提到重訓室豪華卻設施不足，可能還需要聽取建議增加哪些器材。

測試賽由亞洲錦標賽、U23世界盃兩支中華隊過招，後攻的亞錦賽中華隊此役由曾仁和擔任第一任投手，迎接人生第一場室內開打的賽事。

曾仁和旅美時期僅在大聯盟出賽過3場、不曾在室內球場出賽，唯一巨蛋體驗是2013年經典賽前進東京巨蛋，人生第二顆「蛋」是10年後的台北大巨蛋。

「滿開心，但可能之前比賽張力還沒退掉，就只覺得是一場比賽，只是在一個新的球場丟第一球。」曾仁和表示，自己投起來沒有太大問題，認為大致上還OK。

曾仁和比較東京巨蛋、台北大巨蛋差異，提到重訓室豪華卻設施不足，可能還需要聽取建議增加哪些器材。記者蘇志畬／攝影

曾仁和指出，東京巨蛋確實感覺比較完整，「可能因為這邊才剛好，很多東西還沒進來，設施、外觀沒像東京巨蛋那麼豐富，就是慢慢加強，看能不能再做些加強。」他進一步指出，重訓室看起來很豪華，但器材偏少，也沒有槓片固定器，容易造成傷害，「這是小問題，稍微講一下就好。」

對於亞錦賽有機會站上大巨蛋出賽，曾仁和先前笑喻像是周杰倫還沒進去開唱自己已經先進去的感覺，今天被問到是否已經完成心願，曾仁和笑說：「要正式比賽才算啦！這只是第一場第一顆，我丟完看誰丟，我只是來開球而已。」是否希望爭取亞錦賽開幕戰先發，他說：「要看教練，我們每個投手應該都會想要爭取這個機會。」