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開箱巨蛋／抽筋後敲大巨蛋首轟 陳聖平首轟球下落是？

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影
陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影

史上第一位炸裂台北大巨蛋的男人，23歲旅美好手陳聖平搶頭香，前一局守備時才剛感覺微抽筋、不舒服，結果馬上開轟，他笑曝：「那時教練就叫我往那邊打，就全壘打了。」

台北大巨蛋今天舉辦對外測試賽，效力響尾蛇隊的今天擔任第2棒、二壘手出賽，第7局從U23中華隊投手呂承展手中敲出右外野方向三分砲，這一轟將比分超前為5：2，現場13000人見證，廣播也俏皮將大巨蛋擬人化稱是「台北大巨蛋生平首轟」。

「沒有心理準備，想說被打到球就好。」陳聖平表示，打出去有覺得可能會出去，在巨蛋內擊中球感覺聲音更大，「聲音很脆，很像在打電動。」其實他前一局才剛因感覺有點抽筋，向總教練郭李建夫反應，教練問他可以嗎？「我說我打打看，不舒服就下來，他叫我往那邊打，就全壘打了。」

敲出台北大巨蛋首轟，一棒留名。陳聖平納悶問：「有這種東西（紀錄）嗎？」他謙稱運氣比較好，「可能上面有風。」至於守備的感覺，他說人工草皮就是舒服，不會有太大的不規則，自己滿喜歡的。

被問到首轟球打算怎麼收藏？陳聖平揭露首轟球下落，「好像遠雄收回去了，說要做紀念。」

陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影
陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影

陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影
陳聖平敲出三分砲，也是台北大巨蛋第一發全壘打。記者余承翰／攝影

陳聖平 中華隊

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