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亞冠賽／中韓戰搶冠軍門票 戴培峰搭王彥程帥哥連線

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞冠賽中韓戰，中華隊由王彥程先發。 截圖自中職官方粉絲團
亞冠賽中韓戰，中華隊由王彥程先發。 截圖自中職官方粉絲團

亞洲職棒冠軍爭霸賽預賽最終戰，中韓大戰關係到最後一張冠軍賽門票，中華隊打線微調，捕手考量與王彥程搭配熟悉度，改由戴培峰先發，迎戰南韓隊右投元兌仁。

誰贏誰晉級冠軍戰的比賽，中華隊交由左投王彥程先發，他是亞冠賽中華隊唯一旅外，今年做為日職樂天隊育成球員，在二軍出賽11場、8場先發，拿下3勝1敗，防禦率3.70。

南韓隊則推出三星獅右投元兌仁，今年在韓職登板26場、投150局，戰績7勝7敗、防禦率3.24，變速球與滑球是主要武器。

中華隊

第1棒 郭天信，中外野手

第2棒 邱智呈，左外野手

第3棒 陳傑憲，指定打擊

第4棒 劉基鴻，三壘手

第5棒 岳政華，右外野手

第6棒 何恆佑，一壘手

第7棒 林靖凱，二壘手

第8棒 張政禹，游擊手

第9棒 戴培峰，捕手

先發投手 王彥程

南韓隊

第1棒 金慧成，二壘手

第2棒 金倒永，三壘手

第3棒 尹棟熙，右外野手

第4棒 盧施煥，一壘手

第5棒 金揮執，指定打擊

第6棒 金亨俊，捕手

第7棒 金周元，游擊手

第8棒 朴承奎，左外野手

第9棒 崔智訓，中外野

先發投手 元兌仁

中華隊 王彥程 戴培峰

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