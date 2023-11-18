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開箱巨蛋／測試賽近9成搭大眾運輸 遠雄：狀況比想像中好

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「Home Run 台北大巨蛋預備賽」下午開放1萬3千名觀眾，遠雄副總經理楊舜欽表示，今天交通和動線比想像中來得好。記者林伯東／攝影
「Home Run 台北大巨蛋預備賽」下午開放1萬3千名觀眾，遠雄副總經理楊舜欽表示，今天交通和動線比想像中來得好。記者林伯東／攝影

台北市大巨蛋今天舉行壓力測試賽，並首次開放民眾入場，共有1.3萬人，賽前外界認為周邊交通、人潮備受考驗，遠雄副總經理楊舜欽接受媒體聯訪表示，今天動線跟維持交通比想像中好，約8、9成民眾搭乘交通工具，待會比賽結束後也會加開出口疏散人潮，預計30-40分鐘人潮應會慢慢散去。

楊舜欽表示，動線跟交通維持比原本想像來得好，開車比例也不高汽車位也還有200多個，騎機車的人也不多，約8、9成民眾以大眾運輸方式前來觀看比賽。

不過今天11點開放民眾入場，因此人潮有分散，擔心比賽結束後民眾離場，會不會到時離場時塞在一起，楊舜欽表示，南、北兩側開口都會開放，也可以往後方松菸去逛一逛，有助於減緩人潮的壓力，不過從目前狀況來看壓力是能夠承受得住，散場時會在注意，至於幾分鐘場內可以疏散完成，則要看現場觀眾會不會逗留，順利的話30-40分鐘場內應會完成疏散。

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