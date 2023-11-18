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黑豹旗／日職1指徐翔聖6.1局神救援 鶯歌隊史首闖冠軍戰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
鶯歌工商台日混血投手徐翔聖今年獲得日職養樂多隊育成選秀第1指名，今天在中信盃黑豹旗青棒賽演出「神救援」，助隊首次打進冠軍賽。 截圖自黑豹旗粉絲團
鶯歌工商台日混血投手徐翔聖今年獲得日職養樂多隊育成選秀第1指名，今天在中信盃黑豹旗青棒賽演出「神救援」，助隊首次打進冠軍賽。 截圖自黑豹旗粉絲團

鶯歌工商台日混血投手徐翔聖今年獲得日職養樂多隊育成選秀第1指名，今天在中信盃黑豹旗青棒賽演出「神救援」，1局下登板救火，一救就是6.1局，幫助球隊以2：1險勝西苑中學，隊史首次打進黑豹旗冠軍戰，明天上午9點與平鎮高中爭冠。

今天的四強戰中，鶯歌工商在1局上先突破突破西苑左投鍾亦恩，3支安打加上2次保送，得到2分；下個半局西苑反擊，鶯歌先發投手佘東霖被敲3安另有1保送，丟掉1分，留下1出局滿壘危機退場。

接手的徐翔聖登板連續抓到2個局數，化解失分危機，接著一路投到7局下2出局後才退場，後援6.1局沒有被敲出安打，無失分拿下勝投，另有4次三振、4次四死球，最後林鉑濬上場關門，用三振抓到最後1個出局數。

西苑先發鍾亦恩0.2局掉3分承擔敗投，第二任投手陳奕祥表現不俗，中繼6局因107球達到球數限制退場，被敲3安打無失分，投出6次三振、3次四壞保送。

鶯歌工商隊史在黑豹旗最佳成績是去年的季軍，今年挺進冠軍戰，確定寫下新紀錄，最終成績如何還要看與平鎮之戰結果。

黑豹旗 平鎮高中

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