亞冠賽／日本提前8局扣倒澳洲3連勝 明拚冠「總體戰」

日本隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以10：0在8局提前擊敗澳洲隊，藤原恭大3安打、2打點最亮眼，加上早川隆久為首的4名投手聯手完封，以3連勝晉級明天的冠軍戰，對手將是今晚中華、南韓之戰的勝隊。

早川隆久今天徹底壓制澳洲隊，雖然僅投5局就退場休息，但中間沒有讓任何人上壘，以63球連續解決15人次，投出7次三振沒有保送，接手的3人中也僅佐藤隼輔被敲出1支安打。

反觀澳洲隊被狂敲13支安打，日本隊首局就靠小園海斗安打得分，3局上萬波中正的三壘打有2分打點，接下來第4、6、7、8局都有得分，藤原恭大7局上滿壘時的安打有2分打點。

日本隊監督井端弘和先稱讚早川隆久今日的好投，對於明天的冠軍賽則表示，將動員全部的戰力進行總體戰，「對職棒球員來說這是今年最後一場比賽了，希望以好的比賽收尾，將勝利獻給球迷。」