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開箱巨蛋／從小都在太陽下打球 陳文杰體驗大巨蛋說會冷

中央社／ 台北18日電
中信兄弟野手陳文杰代表亞錦賽台灣隊，今天體驗大巨蛋。。 記者余承翰／攝影
中信兄弟野手陳文杰代表亞錦賽台灣隊，今天體驗大巨蛋。。 記者余承翰／攝影

台北大巨蛋公開測試賽今天登場，中信兄弟野手陳文杰代表亞錦賽台灣隊，他笑說從小到大都在外面曬太陽，可以在巨蛋打球很舒服還會感到「有點冷」。

台北大巨蛋公開測試賽今天由亞洲棒球錦標賽台灣隊與U23世界盃棒球賽培訓隊交手，亞錦賽陣中中信兄弟隊野手陳文杰表示，在巨蛋球場打球很舒服，從小到大打棒球都是在外面曬太陽，這兩天在巨蛋球場，練習完沒有活動時甚至還會覺得「有點冷」，需要再多做一點熱身。

陳文杰今天先發打7棒、守左外野，陳文杰表示，這2天練習觀察，打出來高飛球沒有想像中的會吃球，但會影響的應該是平飛球，還要看實戰時接平飛球的狀況。

至於燈光，陳文杰表示，有其他球場的燈光更刺眼，已經習慣了、知道怎麼應對，這2天練打時，雖然很多野手打出全壘打，但幾乎都是兩側過全壘打牆，感覺巨蛋球場的中外野全壘打牆特別遠，要打成全壘打可能有點難度。

巨蛋球場草皮部分，陳文杰表示，跟天母棒球場的人工草皮相比，草比較長也比較軟，跑步需要多花一點力氣，但滾地球會減速，守備上應該會比較好處理。

陳文杰 棒球

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