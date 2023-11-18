開箱巨蛋／吃不吃球不確定 廖健富看這幾根柱子有風險

兩支中華隊今天踏進台北大巨蛋，選手對硬體設備好評頗多，盤點可以更好之處，廖健富注意到界外區與觀眾席之間的柱子，可能造成接界外球的危險性；外野手陳文杰對於座椅吃球問題，直言感覺還好，昨天倒是先因休息室電視機挨了一記皮肉痛。

廖健富預計將為亞錦賽中華隊扛起四棒角色，踏進大巨蛋的初印象，他說滿舒服、比想像中好，「設備比之前踏上的球場都好，最驚豔的是大螢幕，視野也滿漂亮。」

至於接球視野，廖健富指出球到高點下來後，中間有一段確實會感覺消失，「不確定是不是吃球，畢竟場館以白色為主，就是練習上要多適應。」他對於吃球問題感受還好，倒是點名界外區與觀眾席之間的柱子，「接界外球真的滿危險」。

兩支中華隊今天踏進台北大巨蛋，選手對硬體設備好評頗多，盤點可以更好之處，廖健富注意到界外區與觀眾席之間的柱子，可能造成接界外球的危險性。記者蘇志畬／攝影

陳文杰表示，一開始看到很多人說吃球的問題，但自己這兩天接的感覺是還好，「滿正常，沒什麼影響，但可能還要看實戰打出來的平飛球會比較準。」至於燈光問題，他說：「其實有些場地的燈光比這裡還會吃球，可能就是習慣，你會知道怎麼應對，如果被吃掉怎麼接。」

對於球場需要改善的地方，陳文傑害羞笑答：「我不想被人家知道我撞到頭」，但隊友相當熱情幫忙宣傳，他是撞上休息室架設的電視。人生第一次在室內打棒球，他感覺舒服又驚艷，「從小到大打棒球都在外面曬太陽，昨天進來、今天不用曬太陽打球，有點冷。」