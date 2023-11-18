聽新聞
test
0:00 / 0:00
開箱巨蛋／吃不吃球不確定 廖健富看這幾根柱子有風險
兩支中華隊今天踏進台北大巨蛋，選手對硬體設備好評頗多，盤點可以更好之處，廖健富注意到界外區與觀眾席之間的柱子，可能造成接界外球的危險性；外野手陳文杰對於座椅吃球問題，直言感覺還好，昨天倒是先因休息室電視機挨了一記皮肉痛。
廖健富預計將為亞錦賽中華隊扛起四棒角色，踏進大巨蛋的初印象，他說滿舒服、比想像中好，「設備比之前踏上的球場都好，最驚豔的是大螢幕，視野也滿漂亮。」
至於接球視野，廖健富指出球到高點下來後，中間有一段確實會感覺消失，「不確定是不是吃球，畢竟場館以白色為主，就是練習上要多適應。」他對於吃球問題感受還好，倒是點名界外區與觀眾席之間的柱子，「接界外球真的滿危險」。
陳文杰表示，一開始看到很多人說吃球的問題，但自己這兩天接的感覺是還好，「滿正常，沒什麼影響，但可能還要看實戰打出來的平飛球會比較準。」至於燈光問題，他說：「其實有些場地的燈光比這裡還會吃球，可能就是習慣，你會知道怎麼應對，如果被吃掉怎麼接。」
對於球場需要改善的地方，陳文傑害羞笑答：「我不想被人家知道我撞到頭」，但隊友相當熱情幫忙宣傳，他是撞上休息室架設的電視。人生第一次在室內打棒球，他感覺舒服又驚艷，「從小到大打棒球都在外面曬太陽，昨天進來、今天不用曬太陽打球，有點冷。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言