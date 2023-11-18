亞錦賽／廖健富扛中華隊第4棒 感受背負國家的重量
台北大巨蛋公開測試賽今天登場，球員廖健富在亞洲棒球錦標賽台灣代表隊扛第4棒，他說：「背負的是國家的重量」；此外，巨蛋擊球有很大聲回音，而球飛到全壘打牆前會變慢。
台北大巨蛋公開測試賽下午由亞錦賽台灣隊交手U23世界盃棒球賽培訓隊，中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊重砲廖健富談及在中職和在國家隊打4棒的不同時說：「國家隊打中心棒次，背負的是國家的重量」，但他告訴自己照以往出賽感覺表現，想越多壓力越大，希望跟大家一起走到想要的目標。
巨蛋球場部分，廖健富表示，比想像中舒服，設備很好，擊球有很大回音，感覺球到全壘打牆周圍會變慢，還沒正式開打，不確定是否屬於易開轟球場。
美國職業棒球大聯盟（MLB）日本籍好手大谷翔平曾在東京巨蛋將球打進屋頂縫隙中，廖健富看了一下台北大巨蛋天花板後笑說：「不知道大谷怎麼打的」，很珍惜能在這麼好的球場打球。
此外，廖健富說，練球時有外野手反映要仔細盯球，球飛到一半可能會有一段視覺受影響、球會消失，從練習開始就須特別注意。
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