黑豹旗／林維恩7局13K完封穀保 平鎮9闖冠軍賽

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今日進行四強賽程，兩大青棒強權提前對決，平鎮高中靠著林維恩7局完投完封演出，加上柯敬賢的2分砲，以2：0擊敗穀保家商，隊史第9度闖進冠軍賽，追逐隊史第7冠。

兩隊投手都有高水準演出，林維恩全場僅被葉弘仁敲出1支安打，另有3次四死球，投出多達13次三振，徹底阻斷穀保攻勢，包含第3局滿壘時用三振解圍，7局下面對105球的球數限制，他投出三上三下，以106球演出完封勝。

穀保先發投手黃仲翔首局曾面臨滿壘危機，但沒有掉分，直到6局上投出觸身球後，在1出局面對柯敬賢，被敲出右外野2分砲才讓無失分破功，總計5.1局被敲2支安打，另有2次三振。

平鎮去年挑戰四連霸在四強戰不敵普門中學，提前落馬，由穀保家商奪冠，今年在四強戰擊敗衛冕軍，再闖冠軍戰，稍後西苑高中與鶯歌工商的勝隊將成為決賽對手。