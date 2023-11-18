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棒球／亞錦賽後接力開箱大巨蛋 日職巨人明年3月與中職交流賽

聯合新聞網／ 綜合報導
央聯人氣球隊讀賣巨人隊明年3月將來台與中職交流賽，地點就在大巨蛋！ 圖／日本職棒NPB提供
央聯人氣球隊讀賣巨人隊明年3月將來台與中職交流賽，地點就在大巨蛋！ 圖／日本職棒NPB提供

等了32年，台灣「大巨蛋時代」終於來臨，今天開打的壓力測試賽共有13000名觀眾共同見證，未來肯定是國際棒球賽事首選場地，第一個開箱的就是12月的亞錦賽，接下來日職讀賣巨人更幾乎篤定會在明年3月來台與中職球隊打邀請賽。

大巨蛋落成啟用後，儘管娛樂界滿心期待「攻蛋」，天團五月天就第一個被網友點名，但北市府仍希望開幕後前三個月都以體育賽事為主，而下個月的亞錦賽就成為第一個在此開打的國際棒球賽。

而據本報了解，日本職棒中央聯盟建軍九十周年的高人氣讀賣巨人隊，明年3月初將來台打邀請賽，幾乎已確定在大巨蛋競技，會是第二個在此舉辦的國際賽，到時傳奇球星王貞治等大咖都會到場，對手預計是中信兄弟與樂天桃猿，且巨人會以一軍陣容為主。

讀賣巨人隊號稱大聯盟版的洋基，過去就曾在1990、1993年與2008年來台與中職交流，相隔16年後再訪台、就成為第一個開箱大巨蛋的日職球隊更別具意義。

除此之外，棒協也已詢問明年年底棒球12強賽在大巨蛋舉辦的可能性，經典賽也在規劃中，國內旅遊業者更盼大巨蛋超越台北101，成為觀光新地標，為台灣衝出一波「巨蛋經濟」。

大巨蛋 日本 兄弟

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