開箱巨蛋／誰成打到屋頂第一人？廖健富秒答：沒辦法！

台北大巨蛋即將在12月3日亞錦賽進行首場正式賽事，台灣棒球終於進入有「蛋」的時代，誰將成為打到屋頂第一人？連選手都好奇。

每座巨蛋球場根據打到屋頂有特殊規定，台北大巨蛋的「特殊規定」未明，但選手對於打到屋頂這件事，確實已有討論。亞錦賽中華隊長拿莫．伊漾就透露，選手賽前才剛聊到這件事，但感覺難度很高，「這邊好像比國外巨蛋的屋頂更高。」

拿莫．伊漾直言自己應該沒機會打到屋頂，台灣選手點名陳俊秀、張志豪、朱育賢、吉力吉撈．鞏冠可能有機會，打到天花板算不算好事不知道，「但應該是有力量吧！要打上去，不簡單，期待看是誰第一個打上去，那是歷史欸！」

中華隊4棒廖健富也自認自己打不到，被問到打到屋頂的可能性，秒回：「沒辦法！大谷是怎麼打的問他一下。」