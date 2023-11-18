快訊

努力通過華語文能力檢定 印尼看護如何從照顧失智者學習

SBL假球案／裕隆隊MVP球員柯旻豪遭裁定「羈押禁見」

藍白民調誤差範圍喬不攏 生變幕後「柯文哲失聯8小時」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是電視機矮到160就會撞到

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
大巨蛋休息室不少選手都點出電視機真的太矮，陳文杰就被隊友爆料今天撞個正著。 圖／引用自林奕華臉書
大巨蛋休息室不少選手都點出電視機真的太矮，陳文杰就被隊友爆料今天撞個正著。 圖／引用自林奕華臉書

台北大巨蛋今天舉辦開門測試賽，兩支中華隊互打，選手踏進新穎的球場，對於整體印象大致給予好評，預計扛下亞錦賽中華隊第4棒的廖健富力誇「休息室沒話講」，但不少選手都點出電視機真的太矮，陳文杰就被隊友爆料今天撞個正著。

大巨蛋預計在12月3日於亞錦賽進行首場正式賽事，今天對外測試賽由亞錦賽中華隊、U23世界盃中華隊過招。

草皮狀況是選手關注焦點之一，來自味全龍隊的隊長拿莫．伊漾，主場天母球場本身就是人工草皮，他指出不同之處在於天母草皮較硬、反彈速度比較快，在大巨蛋則是會減速，草皮偏長偏軟的狀況，「踩起來腳踝會比較吃力、要多花一點力氣，會勾到釘子，這部分應該內野和外野都有影響。」

至於壘包附近草皮和紅土之間的落差，他坦言確實落差滿大，而天母球場在初期其實也有這種狀況，就是後續再修正。

陳聖平旅美效力響尾蛇隊，主場大通球場為可開閉式屋頂對球場，他也曾在秋訓去看過，算是對室內場館有經驗：對於球場硬體認為大致上都還不錯，「但休息室電視真的太低，我沒有撞到，但文杰撞到，應該160就會撞到吧！」孫易磊被問到球場可改進之處，同樣第一個點出休息室電視，「真的太低了。」

中華隊 味全龍 廖健富

延伸閱讀

棒球／中華隊備戰12月亞錦賽 24人名單豪華職棒陣容

日職／孫易磊火腿主場加盟儀式 新庄剛志期待二刀

日職／只是改變路徑不是放棄 孫易磊：大聯盟仍是目標

日職／孫易磊合約總額9000萬日圓 明年有無台灣隊友？不是0％

相關新聞

開箱巨蛋／郭李建夫看座椅吃球 「觀眾坐下去應不會太嚴重」

呼喚了30餘年的大巨蛋，今天終於在世人面前揭開面紗，具備旅日經歷的中華隊總教練郭李建夫回憶人生第一次見到巨蛋也是很興奮，...

開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是電視機矮到160就會撞到

台北大巨蛋今天舉辦開門測試賽，兩支中華隊互打，選手踏進新穎的球場，對於整體印象大致給予好評，預計扛下亞錦賽中華隊第4棒的...

典藏巨蛋／札幌巨蛋創「又是高志綱」 憶人生第一蛋像土包子

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的

典藏巨蛋／日本內野守備強有理 陳冠宇對大巨蛋最期待在草皮

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的

典藏巨蛋／期待大巨蛋成野球聖地 郭俊麟：打棒球也能進巨蛋

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的

開箱巨蛋／誰成打到屋頂第一人？廖健富秒答：沒辦法！

台北大巨蛋即將在12月3日亞錦賽進行首場正式賽事，台灣棒球終於進入有「蛋」的時代，誰將成為打到屋頂第一人？連選手都好奇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。