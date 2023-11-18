開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是電視機矮到160就會撞到

台北大巨蛋今天舉辦開門測試賽，兩支中華隊互打，選手踏進新穎的球場，對於整體印象大致給予好評，預計扛下亞錦賽中華隊第4棒的廖健富力誇「休息室沒話講」，但不少選手都點出電視機真的太矮，陳文杰就被隊友爆料今天撞個正著。

大巨蛋預計在12月3日於亞錦賽進行首場正式賽事，今天對外測試賽由亞錦賽中華隊、U23世界盃中華隊過招。

草皮狀況是選手關注焦點之一，來自味全龍隊的隊長拿莫．伊漾，主場天母球場本身就是人工草皮，他指出不同之處在於天母草皮較硬、反彈速度比較快，在大巨蛋則是會減速，草皮偏長偏軟的狀況，「踩起來腳踝會比較吃力、要多花一點力氣，會勾到釘子，這部分應該內野和外野都有影響。」

至於壘包附近草皮和紅土之間的落差，他坦言確實落差滿大，而天母球場在初期其實也有這種狀況，就是後續再修正。

陳聖平旅美效力響尾蛇隊，主場大通球場為可開閉式屋頂對球場，他也曾在秋訓去看過，算是對室內場館有經驗：對於球場硬體認為大致上都還不錯，「但休息室電視真的太低，我沒有撞到，但文杰撞到，應該160就會撞到吧！」孫易磊被問到球場可改進之處，同樣第一個點出休息室電視，「真的太低了。」