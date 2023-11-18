聽新聞
test
0:00 / 0:00
開箱巨蛋／郭李建夫看座椅吃球 「觀眾坐下去應不會太嚴重」
呼喚了30餘年的大巨蛋，今天終於在世人面前揭開面紗，具備旅日經歷的中華隊總教練郭李建夫回憶人生第一次見到巨蛋也是很興奮，台灣有了巨蛋後，給了選手不受天候影響展現最好狀態的舞台。
大巨蛋首場對外測試賽，由郭李建夫執教的亞洲棒球錦標賽、U23世界盃兩支中華隊過招，開放1萬3000名觀眾進場，成為我國史上第一場球迷在室內觀戰的棒球比賽，有「蛋殼」為選手及球迷遮蔽任何天氣不利條件，在舒適的環境下全心拚戰、忘情吶喊。
「我那時候沒有這個。」郭李建夫表示，自己在旅日時初次見到巨蛋球場，也是很興奮。外界熱議巨蛋特色、優缺點，郭李建夫也直言，選手都去過許多球場，適應度應該沒有什麼問題，「不可能每個球場配合每個選手，球場各有特色，這幾天來練也是要適應球場。」
台北大巨蛋已在14日舉辦兩場閉門測試賽，郭李建夫大致了解當時選手的回饋意見，昨天選手進來時已經心裡有底、重複確認，包括燈光、座位吃球的問題，「觀眾坐下去，吃球應該就不會那麼嚴重。」草皮有「咬球」的狀況，彈跳後會有煞車的狀況，但預期是因為較新，打順了應該就沒問題。
台灣天氣炎熱、多雨，對選手發揮是天降考驗，有了巨蛋後，郭李建夫也提到，「台灣很常遇到大賽下雨，巨蛋確保預計行程、投手調度可以如期完成，讓選手展現最好狀態， 不會已經準備好，碰到下雨，可能機會又還給別人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言