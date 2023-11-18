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亞冠賽／10局鏖戰首勝 林靖凱轟滿貫砲
亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊以跨場連吞18顆鴨蛋開局，打線急凍超越上屆，然而昨天10局上陳傑憲敲安終結得分荒，外加林靖凱滿貫砲一棒擊沉，以6：0擊敗澳洲隊，拿下隊史首勝。
中華隊首戰以0：4輸給日本隊，昨在先發投手陳克羿7局無失分好投率領下，前9局與澳洲隊僵持不下，進入延長賽10局上的突破僵局制，中華隊賽前有特別練習，結果陳傑憲在無人出局滿壘時，敲出中間穿越2分打點安打。
後續2出局滿壘，林靖凱更補上一支滿貫砲，成為本屆中華隊首轟，中職生涯沒敲過滿貫砲的他，在國際賽解鎖成就，林靖凱打出去就知道球會飛得滿遠的。
上一屆、2017年亞冠賽3隊參戰，中華隊面對南韓、日本也一度連吞17顆鴨蛋，直到第2戰9局下才靠朱育賢的陽春砲打破鴨蛋，當年2戰合計僅得2分，都吞敗，今年靠擊敗澳洲隊中止連敗。
先發投手陳克羿表現亮眼，以91球投完7局，僅被敲2支安打，另有5次三振、2次四死球，中繼的林詔恩1.1局3次三振，加上邱駿威後援1.2局2K，合力封鎖澳洲隊10局。
守備上也不少美技幫忙，郭天信5局下在中外野飛撲接殺，撞地過猛一度難以起身，捕手蔣少宏也在休息區前美技接殺飛球，陳克羿就表示，能夠有好表現，要感謝隊友守備幫忙，還有捕手蔣少宏的引導。
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