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亞冠賽／日本2連勝晉冠軍賽 18日中韓戰搶最後門票
日本隊今晚在萬波中正開轟後，在亞冠賽以2：1擊敗南韓隊，2連勝之姿率先挺進19日的冠軍戰，剩下1席將由同為1勝1敗的中華隊、南韓隊爭取，關鍵在明晚6點的中韓大戰。
日本隊在今年亞洲職棒冠軍爭霸賽接連擊敗中、韓，明天與2連敗的澳洲隊之戰形同消化試合，而中華隊、南韓隊戰績相同，就看明晚正面交鋒誰能取得第2勝，中華隊預計交由左投王彥程先發。
日本隊今天首局就有四壞保送後連續3支安打，但卻沒能得分，先上壘的岡林勇希盜壘失敗，後續滿壘時，佐藤輝明遭三振、萬波中正敲出飛球出局。
3局下再次出現無人出局、滿壘好機會，但日本隊只靠牧秀悟雙殺打跑回1分，4局下萬波中正作為首名打者，從李義理手中揮出中外野陽春砲，取得2：0領先。
日本隊先發投手隅田知一郎投完7局只用了77球，被敲3支安打沒有掉分，另有7次三振、1次觸身球；橫山陸人中繼1局被敲1安、1次保送、2次三振沒掉分。
南韓隊連續8局沒得分，9局上由金揮執代打敲出陽春砲、打破鴨蛋，但田口麗斗隨後回穩，連拿3個出局數守住勝利。
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