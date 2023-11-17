亞錦賽／拿莫．伊漾任中華隊長 盼拿出最好表現

備戰12月3日開打的亞洲棒球錦標賽，中華隊今天安排練球，明天對外測試賽首度實戰亮相，亞錦賽隊長將由總教練郭李建夫子弟兵拿莫．伊漾擔任，拿莫．伊漾也期待大家拿出最好表現。

亞洲棒球錦標賽將於12月3日在台灣開打，開幕戰和複、決賽場地在台北大巨蛋，亞錦賽代表隊由總教練郭李建夫領軍，明天首場對外公開賽測試賽，將在大巨蛋與冬季聯盟U23世界盃棒球賽培訓隊交手。

亞錦賽陣容還沒有完全到齊，包括目前正在日本打亞冠賽的投手林詔恩、野手劉基鴻、林靖凱、邱智呈等人，至於遞補林昱珉空缺的合作金庫投手賴延峰則已經向球隊報到、加入訓練。明天測試賽，預期會讓投手群都上場踩踏投手丘的感覺。

亞錦賽中華代表隊此次選出由中職味全龍隊野手拿莫．伊漾擔任隊長，拿莫．伊漾大學就讀開南大學，是郭李建夫的子弟兵，在開南大學棒球隊打球期間也當過兩年的隊長。

拿莫．伊漾先前接受中央社記者訪問時曾透露，雖然是大學母隊教練，但第一次在國家隊中給郭李建夫帶到，也很期待可以激出新的火花。

拿莫．伊漾接下隊長重責，也表示雖然集訓期間不長，但希望大家可以展現最好的狀況，也很期待在巨蛋球場比賽。