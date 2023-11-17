T1聯盟／海神辦法治教育講座 談賭博、詐欺刑責及後果

T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊17日舉辦法治教育講座，邀請台灣高雄地方檢察署蔡杰承檢察官蒞臨主講，針對職業運動進行法治教育宣導，海神隊教練團、球員皆與會，期望透過課程，共同維護並創造運動誠信的職業環境。

蔡杰承曾偵辦國內多起重大案件，並曾任中華職棒裁判、義大犀牛、富邦悍將等隊法治教育講師，今天以「運動誠信廉潔思維」為主題，課程深入簡出，自刑度概念、緩刑、緩起訴制度談起，讓球員對刑法有初步認識，再進一步談及現行法律制度下觸犯賭博罪、詐欺罪之刑事責任，及刑責之外可能遭球團契約中追究之民事求償責任。

蔡杰承強調法令之前，「誠信」是一切的根本，其不僅代表企業的核心價值，更攸關職業運動平台的永續經營，「運動誠信應是由上而下，從整體文化著手，才能由內而外改變體質，一同創造運動誠信的社會氛圍與職業運動環境。」

課程中另舉國內、外假球案件為例，透過實例分析與議題探討，闡述打假球共同正犯概念，及違背誠信應負起的刑責與社會責任。課程後段加入生活法律宣導，含交通法律、毒品犯罪、家暴法、性騷擾之法律說明。

高雄全家海神隊與高雄地檢署合作舉辦法治教育講座，落實法治教育並建立法治觀念，同時雙方建立溝通聯繫之合作平台，為健全職籃環境共同努力。