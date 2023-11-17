亞冠賽／中華隊最強應援團超吸睛 日媒：壓倒性優勝

中華隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以6：0擊敗澳洲隊，拿下隊史在此賽事的首勝，場邊應援團也吸引多家日本媒體報導，「Daily」更以「台灣啦啦隊壓倒性優勝」為題，介紹這群場邊嬌點。

中華隊在場上奮力拚戰，今年場邊的「台灣最強應援團」由小白、勛雞2位團長率領10位啦啦隊女孩，分別是來自中信兄弟的短今、妮可，樂天桃猿的若潼、芷軒，味全龍的口水、小映，統一獅的瑟七、Yuki以及富邦悍將的Jessy、秀秀子。

日本媒體「Daily」報導，台灣啦啦隊女孩今天換上深藍色球衣搭配白色裙子亮相，在三壘側吸引大批球迷聚集，希望能夠捕捉她們的美麗倩影，只不過報導中介紹成員所屬球隊時，不小心將富邦悍將誤植為義大犀牛。

日刊體育則指出，台灣啦啦隊昨天是黑色球衣搭配白色短褲，今天服裝為之一變，在三壘側為球員賣力應援，也不時擺出拍照姿勢，展現可愛魅力。