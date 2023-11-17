快訊

藍白合正副總統怎麼配？馬英九基金會公布：明上午10點揭曉

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞冠賽／中華隊最強應援團超吸睛 日媒：壓倒性優勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊派出「最強應援團」。圖／中華職棒聯盟提供
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊派出「最強應援團」。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以6：0擊敗澳洲隊，拿下隊史在此賽事的首勝，場邊應援團也吸引多家日本媒體報導，「Daily」更以「台灣啦啦隊壓倒性優勝」為題，介紹這群場邊嬌點。

中華隊在場上奮力拚戰，今年場邊的「台灣最強應援團」由小白、勛雞2位團長率領10位啦啦隊女孩，分別是來自中信兄弟的短今、妮可，樂天桃猿的若潼、芷軒，味全龍的口水、小映，統一獅的瑟七、Yuki以及富邦悍將的Jessy、秀秀子。

日本媒體「Daily」報導，台灣啦啦隊女孩今天換上深藍色球衣搭配白色裙子亮相，在三壘側吸引大批球迷聚集，希望能夠捕捉她們的美麗倩影，只不過報導中介紹成員所屬球隊時，不小心將富邦悍將誤植為義大犀牛。

日刊體育則指出，台灣啦啦隊昨天是黑色球衣搭配白色短褲，今天服裝為之一變，在三壘側為球員賣力應援，也不時擺出拍照姿勢，展現可愛魅力。

不僅中華隊，這屆亞冠賽韓國、日本比賽時，也都有啦啦隊場邊應援，日本網友直呼，「台灣啦啦隊壓倒性優勝」、「三壘觀眾席好滿」、「啦啦隊人數好多」、「我是來看台灣啦啦隊的」，驚嘆不已。

2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊派出「最強應援團」。圖／中華職棒聯盟提供
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中華隊派出「最強應援團」。圖／中華職棒聯盟提供

啦啦隊 中華隊 富邦悍將

延伸閱讀

亞冠賽／那個47號是誰？日本網友狂讚中職啦啦隊瑟七很可愛

亞冠賽／陳傑憲敲破18顆鴨蛋+林靖凱滿貫砲 中華隊擊沉澳洲

亞冠賽／讚古林睿煬用腦投球 日球評：將成為日本天敵

亞冠賽／台灣球員賽後一舉動 日本球迷感動：真是好球隊

相關新聞

亞冠賽／陳傑憲敲破18顆鴨蛋+林靖凱滿貫砲 中華隊擊沉澳洲

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊連兩場先發投手都綻放光芒，繼昨天古林睿煬後，今天陳克羿面對澳職聯隊也投出7局無失分，只不過打線...

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

中華職棒出現今年第一位行使自由球員資格的選手，聯盟今日表示中信兄弟鄭凱文行使自由球員權利，成為今年具有資格的23人中第1...

亞冠賽／中華隊最強應援團超吸睛 日媒：壓倒性優勝

中華隊今天在亞洲職棒冠軍爭霸賽以6：0擊敗澳洲隊，拿下隊史在此賽事的首勝，場邊應援團也吸引多家日本媒體報導，「Daily...

亞冠賽／讚古林睿煬用腦投球 日球評：將成為日本天敵

中職統一獅隊投手古林睿煬昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽對日職隊先發，投6.2局僅失1分，表現令人驚豔。日本球評新井宏昌稱讚古林...

黑豹旗／曾偉喆二刀出賽有表現 鶯歌搶勝晉4強

黑豹旗青棒賽8強西苑高中今天靠著江彥漢7局完封勝，率隊以2比0擊敗大理高中晉4強；鶯歌工商U18國手曾偉喆二刀出賽，先發...

亞冠賽／那個47號是誰？日本網友狂讚中職啦啦隊瑟七很可愛

統一獅23歲強投古林睿煬昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽，上演16上16下，成為日本網路熱搜。另外，由中職5隊組成的中華隊應援團也被日本網友注意到，統一獅啦啦隊成員瑟七成為最大嬌點。 這次應援團由10位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。