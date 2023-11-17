黑豹旗／曾偉喆二刀出賽有表現 鶯歌搶勝晉4強

黑豹旗青棒賽8強西苑高中今天靠著江彥漢7局完封勝，率隊以2比0擊敗大理高中晉4強；鶯歌工商U18國手曾偉喆二刀出賽，先發3.2局無失分、敲出1安，率隊以8比0擊敗麥寮晉4強。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8強在台南亞太成棒副球場舉行，西苑高中與大理高中交手，西苑先發投手江彥漢展現壓制力，用79球完投7局，僅被敲出3支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分、拿下勝投。

今天兩隊前3局沒有拿下分數，4局下西苑靠著安打、保送，1人出局後蔡明佑二壘打，一棒送回2分突破僵局，率隊搶勝利晉級4強。

另外一場8強賽由鶯歌工商與麥寮高中交手，鶯歌工商陣中今年U18世界盃棒球賽國手曾偉喆今天二刀出賽，擔任先發投手、扛4棒，投打有表現。

曾偉喆投3.2局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，1局上敲出適時安打幫助球隊攻勢串聯，單場4打數敲出1支安打。

鶯歌打線發揮，1局上靠著保送、曾偉喆、林鉑濬、高崇哲接連安打先攻下2分，2局上再靠著安打、犧牲觸擊、游承勳適時安打送回第3分。

鶯歌3局上再起攻勢，林鉑濬安打開啟攻勢，單局4安、1保送，攻下4分奠定勝基，7局再靠著林鉑濬選到保送上壘，2人出局後隊友二壘打護送跑回團隊第8分。

林鉑濬也是連2屆U18世界盃棒球賽國手，今天先發蹲捕、扛5棒，上壘率百分百，敲出2支安打、選到2次四壞保送，貢獻1分打點。

黑豹旗明天4強賽將由穀保家商與平鎮高中交手、西苑高中與鶯歌工商交手，勝隊晉級冠軍戰，冠軍19日出爐。