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亞冠賽／那個47號是誰？日本網友狂讚中職啦啦隊瑟七很可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅啦啦隊瑟七。 截圖自瑟七IG
統一獅啦啦隊瑟七。 截圖自瑟七IG

統一獅23歲強投古林睿煬昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽，上演16上16下，成為日本網路熱搜。另外，由中職5隊組成的中華隊應援團也被日本網友注意到，統一獅啦啦隊成員瑟七成為最大嬌點。

這次應援團由10位女孩組成，包含味全龍小映、口水；樂天桃猿若潼、芷軒；中信兄弟短今、妮可；統一獅瑟七、Yuki；富邦悍將秀秀子、Jessy，再搭配中信兄弟應援團長小白和味全龍的勛雞，組成超強陣容。

昨天中華隊在東京巨蛋對決地主日本，「台灣啦啦隊」一時成為日本X（推特）趨勢，許多球迷稱讚47號球衣的瑟七很可愛，「47號是誰？他做得很好」、「瑟七太可愛了」、「喜歡上瑟七了」、「瑟七是今天的MVP？」、「我忍不住成為瑟七的粉絲」。

瑟七2020年加入統一獅啦啦隊「Uni-Girls」後，就受到不少球迷關注，目前同時是統一獅和PLG新竹攻城獅啦啦隊成員，也是今年世界棒球經典賽「經典女孩」其中一員，她靠著球場上活潑且賣力應援的模樣，獲得不少忠實粉絲。

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