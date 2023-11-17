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亞冠賽／陳傑憲敲破18顆鴨蛋+林靖凱滿貫砲 中華隊擊沉澳洲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林靖凱在突破僵局10局上的滿貫砲，助中華隊一棒擊沉澳洲隊。中華職棒聯盟提供
林靖凱在突破僵局10局上的滿貫砲，助中華隊一棒擊沉澳洲隊。中華職棒聯盟提供

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊連兩場先發投手都綻放光芒，繼昨天古林睿煬後，今天陳克羿面對澳職聯隊也投出7局無失分，只不過打線吞18顆鴨蛋、超越上屆，直到延長賽才靠陳傑憲敲安破蛋、林靖凱滿貫砲一棒擊沉，以6：0擊敗澳職，拿下隊史首勝。

上一屆、2017年亞冠賽3隊參戰，中職聯隊面對韓國、日本也一度連吞17顆鴨蛋，直到第2戰9局下才靠朱育賢的陽春砲打破鴨蛋，2戰合計僅得2分，都吞敗。

今年首戰遭到日本隊0：4完封後，面對澳洲隊以0：0進入延長賽，突破僵局制10局上，邱智呈觸擊造成失誤，形成無人出局滿壘，陳傑憲敲出中間穿越安打，一棒2分打點。

後續2出局滿壘時，林靖凱更補上一支滿貫砲，瞬間拉開差距，成為本屆中職聯隊首轟，6分都由統一獅隊球員攻下。

亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊先發投手陳克羿。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊先發投手陳克羿。圖／中華職棒聯盟提供

先發投手陳克羿表現也很亮眼，雖然首局就因安打、保送形成1出局、一二壘有人，但靠雙殺解圍，接下來6個半局都沒讓對手再次站上得點圈。

昨晚古林睿煬對日本隊6.2局僅失1分，陳克羿則是以91球投完7局，僅被敲2支安打，另有5次三振、1次四壞、1次觸身，沒有丟掉分數。

守備上也不少美技幫忙，郭天信5局下在中外野飛撲接殺，撞地過猛一度難以起身，捕手蔣少宏也在休息區前美技接殺飛球。

只不過中職打線也遭到壓制，面對澳洲先發投手漢普頓（Ky Hampton）雖然敲出4支安打，但欠缺適時一擊，漢普頓投3局就退場，澳職採用投手車輪戰，更讓中職難以突破。

陳傑憲。中華職棒聯盟提供
陳傑憲。中華職棒聯盟提供

9局上1出局後，張政禹敲出游擊方向滾地，結果澳洲一壘手接球失誤，張政禹趁勢推進到二壘，此時換上戴培峰代打被三振，林孝程也敲出飛球出局，無功而返。

陳克羿退場後，林詔恩中繼1.1局無失分、3次三振的好投，加上邱駿威壓制，讓比賽進入延長賽，10局下邱駿威續投，投完最後1.2局沒掉分，守住勝利。

中職 陳傑憲

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