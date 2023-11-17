棒球／林昱珉確定退出亞錦賽 合庫投手賴延峰遞補

亞洲棒球錦標賽12月3日登場，台灣代表隊原本選入的旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉確定無法參賽，改由合作金庫20歲投手賴延峰替補，台灣代表隊將於明天大巨蛋測試賽亮相。

亞錦賽6日公布24人名單，林昱珉確定無法參賽，中華民國棒球協會今天召開選訓會議，由也入選冬季棒球聯盟U23培訓隊的賴延峰遞補。

棒協秘書長林宗成告訴中央社記者，林昱珉受母隊看重，2024年可能有升往更高層級安排，且林昱珉今年已代表國家打亞洲運動會賽事，林昱珉雖有心要打亞錦賽，但綜合考量後也不勉強，接下來還有U23世界盃、世界12強棒球賽，林昱珉還有機會效力國家隊。

實力也被肯定的賴延峰從桃園市立平鎮高級中等學校畢業後，一直思考是否投入中華職業棒球大聯盟選秀，到合作金庫棒球隊磨練成長、也已成為正式球員，曾在去年爆米花棒球聯盟賽事投出無安打完封勝，成為繼隊友吳昇峰後隊史第2人。賴延峰去年也有打U23世界盃棒球賽，今年再披成棒國家隊戰袍。

亞錦賽場地台北大巨蛋14日先辦2場閉門測試賽，明天舉行首場對外測試賽，下午1時開打，開放球迷入場，將由U23世界盃培訓隊交手亞錦賽代表隊。