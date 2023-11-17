亞冠賽／讚古林睿煬用腦投球 日球評：將成為日本天敵

中職統一獅隊投手古林睿煬昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽對日職隊先發，投6.2局僅失1分，表現令人驚豔。日本球評新井宏昌稱讚古林睿煬可能之後會成為「日本的天敵」。

亞洲職棒冠軍爭霸賽昨天在東京巨蛋開打，中職聯隊首戰與地主日職交手，中職聯隊派出統一獅隊投手古林睿煬先發。

古林睿煬展現壓制力，前6局僅被敲出1支安打，直到7局被森下翔太敲出全壘打失分，總計用86球投6.2局，被敲3支安打、包括1發全壘打，投出2次三振、失掉1分責失分，最快球速154公里，中職聯隊終場以0比4吞敗，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬的好表現引起日本媒體和球迷熱烈討論，新井宏昌接受日媒訪問時也提到對古林睿煬印象深刻。

古林睿煬球速是優勢，生涯最快球速可達157公里，但新井宏昌關注的是古林睿煬場上投球會運用頭腦，新井宏昌稱讚古林睿煬直球剛猛，變化球可以搶好球數、控球精準，也會一邊觀察打者的狀況，一邊調整投球的型態。

古林睿煬昨天賽後接受日媒訪問時被問起旅外的想法，他直言，身為球員當然會想要往更高的殿堂挑戰，未來有機會想挑戰日職和美職。