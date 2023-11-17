快訊

馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網這樣猜

16隻小拉拉來了！徵求未來緝毒犬寄養家庭 飼料、醫療都不用出錢

最新民調／柯侯配僅領先0.1百分點 採藍白合方案侯柯配勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞冠賽／台灣球員賽後一舉動 日本球迷感動：真是好球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
亞冠賽中華隊賽後一舉動讓日本球迷喊讚。 圖／中職提供
亞冠賽中華隊賽後一舉動讓日本球迷喊讚。 圖／中職提供

中華隊昨天在亞冠賽以0：4不敵地主日本，部分選手在比賽結束後向球迷致意，引發日本媒體關注。影片中可見，鞠躬最久的球員是統一獅何恆佑和邱智呈。

日媒《THE ANSWER》報導指出，比賽後發現很厲害的一幕，台灣代表向日本表達敬意長達10秒。日本隊有些球員讚賞台灣打得好，也脫帽敬禮，台灣也有選手彎腰，向球場深深鞠躬，5到10秒才挺身，回休息室。

這個動作讓日本網友紛紛稱讚：「看到厲害的一幕」、「台灣從以前到現在，每局都會敬禮，真是好球隊」、「選手的鞠躬時間連日本人都驚訝」。

相關新聞

亞冠賽／讚古林睿煬用腦投球 日球評：將成為日本天敵

中職統一獅隊投手古林睿煬昨天在亞洲職棒冠軍爭霸賽對日職隊先發，投6.2局僅失1分，表現令人驚豔。日本球評新井宏昌稱讚古林...

亞冠賽／台灣球員賽後一舉動 日本球迷感動：真是好球隊

中華隊昨天在亞冠賽以0：4不敵地主日本，部分選手在比賽結束後向球迷致意，引發日本媒體關注。影片中可見，鞠躬最久的球員是統一獅何恆佑和邱智呈。 日媒《THE ANSWER》報導指出，比賽後發現很厲

亞冠賽／「讓東京巨蛋沉默」韓媒大讚古林睿煬是怪物

中華隊火球男古林睿煬昨天在亞冠賽面對地主日本，上演16上16下，不僅引發日本網友及媒體狂讚，連南韓媒體也注意到。 效力中職統一獅的23歲強投古林睿煬昨天展現壓制力，上演16上16下，直到6局上1

冬盟／7位前2指名入列 日職白隊陣容豪華

2023冬季聯盟由中華職棒主辦、教育部體育署擔任指導單位，11月25日將在台中洲際球場舉行開幕儀式，日職白隊豪華陣容已蓄...

中職／猿隊網羅日本獨盟最強投手 三冠王鈴木駿輔加入

樂天桃猿隊今天宣布延攬日本獨立聯盟投手鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki）加盟，為新球季做準備，鈴木駿輔今年球季投...

亞冠賽／中澳戰打線重排 郭天信扛首棒對上老朋友

經歷昨晚與日本武士隊的奮戰，中職聯隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽賽程「晚接午」，今天中午又要迎戰澳洲隊，打線重新排序，郭天信改打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。