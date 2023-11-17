亞冠賽／台灣球員賽後一舉動 日本球迷感動：真是好球隊

中華隊昨天在亞冠賽以0：4不敵地主日本，部分選手在比賽結束後向球迷致意，引發日本媒體關注。影片中可見，鞠躬最久的球員是統一獅何恆佑和邱智呈。

日媒《THE ANSWER》報導指出，比賽後發現很厲害的一幕，台灣代表向日本表達敬意長達10秒。日本隊有些球員讚賞台灣打得好，也脫帽敬禮，台灣也有選手彎腰，向球場深深鞠躬，5到10秒才挺身，回休息室。

這個動作讓日本網友紛紛稱讚：「看到厲害的一幕」、「台灣從以前到現在，每局都會敬禮，真是好球隊」、「選手的鞠躬時間連日本人都驚訝」。