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亞冠賽／台灣球員賽後一舉動 日本球迷感動：真是好球隊
中華隊昨天在亞冠賽以0：4不敵地主日本，部分選手在比賽結束後向球迷致意，引發日本媒體關注。影片中可見，鞠躬最久的球員是統一獅何恆佑和邱智呈。
日媒《THE ANSWER》報導指出，比賽後發現很厲害的一幕，台灣代表向日本表達敬意長達10秒。日本隊有些球員讚賞台灣打得好，也脫帽敬禮，台灣也有選手彎腰，向球場深深鞠躬，5到10秒才挺身，回休息室。
這個動作讓日本網友紛紛稱讚：「看到厲害的一幕」、「台灣從以前到現在，每局都會敬禮，真是好球隊」、「選手的鞠躬時間連日本人都驚訝」。
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