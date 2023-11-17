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中職／猿隊網羅日本獨盟最強投手 三冠王鈴木駿輔加入

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊今天宣布延攬日本獨立聯盟投手鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki）加盟。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天宣布延攬日本獨立聯盟投手鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki）加盟。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布延攬日本獨立聯盟投手鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki）加盟，為新球季做準備，鈴木駿輔今年球季投出11勝、113次三振成績，去年更拿下BC聯盟北地區投手三冠王。

鈴木駿輔預計在1月抵台報到，加入春訓行列，樂天桃猿球團表示，期待他的身手，在台灣展開新的職業生涯。

右投手鈴木駿輔身高185公分，85公斤，今年25歲，在獨立聯盟五年生涯出賽99場，先發73場，拿下42勝，2023年在獨立聯盟勇奪11勝、防禦率2.74、113次三振，其中勝投、三振數都排名聯盟第二，僅輸第1名1次，堪稱日本獨聯最強投手。

鈴木駿輔最快球速有153公里，2022年更以11勝、94次三振、防禦率1.76取得投手三冠王頭銜，2020年98次三振也是該季最多。

樂天桃猿 球速

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