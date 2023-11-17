亞冠賽／中澳戰打線重排 郭天信扛首棒對上老朋友
經歷昨晚與日本武士隊的奮戰，中職聯隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽賽程「晚接午」，今天中午又要迎戰澳洲隊，打線重新排序，郭天信改打第1棒，邱智呈、岳政華也排進先發。
中華隊此戰推出樂天桃猿隊投手陳克羿先發，今年在一軍投出6勝5敗、防禦率4.61的成績，澳洲對韓職之戰展現出全力揮擊、強調力量的球風，陳克羿今天策略上希望先以變化球搶下好球數。
澳洲隊昨天與韓職拚到延長賽才以2：3落敗，今天先發投手漢普頓（Ky Hampton）2021年起赴美就學，今年在NCAA投出7勝3敗、防禦率4.82的成績，34.1局投出25次三振僅5次四壞保送。
漢普頓對台灣球風不陌生，2017年U18世界盃他在對中華隊之戰投出完封勝，當年打者僅郭天信在亞冠陣容，而敗投則是昨天封鎖日本隊的古林睿煬。
中職聯隊
第1棒 郭天信，中外野手
第2棒 邱智呈，左外野手
第3棒 陳傑憲，指定打擊
第4棒 劉基鴻，三壘手
第5棒 岳政華，右外野手
第6棒 何恆佑，一壘手
第7棒 張政禹，游擊手
第8棒 林靖凱，二壘手
第9棒 蔣少宏，捕手
先發投手 陳克羿
澳洲職棒隊
第1棒 史賓塞（Liam Spence），游擊手
第2棒 懷菲爾德（Aaron Whitefield），中外野
第3棒 溫葛洛夫（Rixon Wingrove），一壘手
第4棒 霍爾（Alex Hall），捕手
第5棒 坎貝爾（Clayton Campbell），三壘手
第6棒 柏克（Christopher Burke），右外野手
第7棒 威廉斯（Jess Williams），二壘手
第8棒 愛德華（Mitchell Edwards），指定打擊
第9棒 耐特（Briley Knight），左外野手
先發投手 漢普頓（Ky Hampton）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言