亞冠賽／「讓東京巨蛋沉默」韓媒大讚古林睿煬是怪物

中華隊火球男古林睿煬昨天在亞冠賽面對地主日本，上演16上16下，不僅引發日本網友及媒體狂讚，連南韓媒體也注意到。

效力中職統一獅的23歲強投古林睿煬昨天展現壓制力，上演16上16下，直到6局上1出局才被門脇誠敲安，第7局失投球被森下翔太扛出陽春砲，總共主投6.2局，只被敲3安，投出2次三振無保送。

古林睿煬好投成為日本X（推特）趨勢，多家日媒都報導稱讚，消息也傳到南韓，《體育朝鮮》以「東京巨蛋沉默！」為題報導古林的表現。報導提到古林是2000年出生的投手，用154公里火球封鎖日本5局，展現怪物般投球，曾在杭州亞運對陣南韓，主投2局無失分。

韓媒《OSEN》以「日本也沒有幾個這樣的投手，台灣23歲怪物統治東京巨蛋」為題，指出古林睿煬是敗投，但通過這場比賽在日本聲名大噪。