少棒／威力盃少棒12月2日開打 嘉市首參戰

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第11屆，本屆將在12月2日至5日舉行，集結史上最多的21縣市、22隊參與，一同競逐最高的百萬元獎金，其中嘉義市首次參戰，就差連江這塊全國縣市最終拼圖。

威力盃少棒賽起源於2012年12月6日威力彩，當時3名幸運得主之一出身花蓮，因家境問題無法繼續打球，捐出1.2億委託中國信託慈善基金會、花蓮縣府、花蓮縣體育會棒球委員會舉辦賽事，一圓夢想，立志舉辦20屆。

中信慈善基金會董事黃志宜表示：「全國找不到第二個一樣規模的比賽，小朋友從出門到回家的行程都由主辦單位包辦，這是最不同的地方，也要謝謝威力叔叔的幫忙。」花蓮縣長徐榛蔚也感謝捐助人，讓花蓮孩子不用舟車勞頓，就可與各縣市菁英切磋球技。

去年威力盃冠軍賽由桃園市擊敗台東縣奪冠，收下隊史第6冠，今年桃園要挑戰史無前例的3連霸，冠軍將獲100萬獎金，亞軍50萬、季軍20萬、殿軍10萬，5到8名各5萬。

今年最大不同是嘉義市首次參賽，以垂楊國小為主體，加上博愛、世賢、民族、興嘉共五校組成聯隊，垂楊國小是前旅美投手、中信兄弟隊林暉盛母校，教練陳中宸表示：「希望讓小朋友看看外面世界，我們第1次參賽，目標不會很高。」