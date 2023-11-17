聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞冠賽／古林睿煬6.2局失1分 日本驚豔

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊先發投手古林睿煬。圖／中華職棒聯盟提供
2023亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職聯隊先發投手古林睿煬。圖／中華職棒聯盟提供

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰昨天晚上東京巨蛋上演「台日大戰」，中職聯隊先發投手古林睿煬雖然挨了森下翔太一轟，最後在0：4輸給日本武士隊比賽中吞下敗投，但是先發6.2局失1分的演出，給日本球界留下鮮明印象，古林睿煬退場時球迷鼓掌致意。

扛起首戰先發，古林睿煬面對日本新一代好手，前5局完全壓制，開賽連抓16個出局數，直到6局上1出局後才被門脇誠敲安破功，7局上1出局後更因森下翔太的陽春砲，讓失分欄也掛上數字。

即使如此，古林睿煬以86球投完6.2局，被敲3支安打、失1分，另有2次三振、沒有保送，最快球速來到154公里，這樣的表現吸引關注，日職12球團球迷都在網路上發聲招攬。

古林睿煬給自己打90分，因為挨轟扣10分，雖然整體來看狀況不錯，能投到想要的位置，可惜失投球挨轟，「投到紅中、最甜的地方。」面對日本打者感受到壓迫，很多球對方都有辦法揮擊，「要讓他們揮空不容易，對球的反應很好。」

中職打線雖然在4局下因為郭天信一壘安打、陳傑憲選到保送，在2出局後攻上得點圈，只不過未能得分，但是也讓日本隊先發投手赤星優志僅投4.2局就退場休息，然而從他手上敲出3安的中職打者後續完全熄火。

日本 古林睿煬

延伸閱讀

亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

亞冠賽／古林睿煬6.2局好投 日媒大讚「台灣剛腕」

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

相關新聞

亞冠賽／古林睿煬6.2局失1分 日本驚豔

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰昨天晚上東京巨蛋上演「台日大戰」，中職聯隊先發投手古林睿煬雖然挨了森下翔太一轟，最後在0：4輸給...

亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

今晚的亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰，不只「台灣的投手」古林睿煬獲得關注，就連「台灣的游擊手」也登上日本X（舊稱推特）熱搜，9...

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰上演「台日大戰」，先發投手古林睿煬雖挨了森下翔太一轟，在中職聯隊0：4輸給日本武士隊的比賽中吞下...

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

中職聯隊今晚雖然以0：4敗給日本武士隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰吞敗，古林睿煬6.2局好投依舊是一大亮點，他在比賽中受訪...

亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

中職聯隊古林睿煬今晚站上心心念念的東京巨蛋投手丘，在亞冠賽面對日本武士隊演出6.2局失1分好投，前5局更是沒被敲安，雖然...

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。