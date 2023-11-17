亞冠賽／古林睿煬6.2局失1分 日本驚豔

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰昨天晚上東京巨蛋上演「台日大戰」，中職聯隊先發投手古林睿煬雖然挨了森下翔太一轟，最後在0：4輸給日本武士隊比賽中吞下敗投，但是先發6.2局失1分的演出，給日本球界留下鮮明印象，古林睿煬退場時球迷鼓掌致意。

扛起首戰先發，古林睿煬面對日本新一代好手，前5局完全壓制，開賽連抓16個出局數，直到6局上1出局後才被門脇誠敲安破功，7局上1出局後更因森下翔太的陽春砲，讓失分欄也掛上數字。

即使如此，古林睿煬以86球投完6.2局，被敲3支安打、失1分，另有2次三振、沒有保送，最快球速來到154公里，這樣的表現吸引關注，日職12球團球迷都在網路上發聲招攬。

古林睿煬給自己打90分，因為挨轟扣10分，雖然整體來看狀況不錯，能投到想要的位置，可惜失投球挨轟，「投到紅中、最甜的地方。」面對日本打者感受到壓迫，很多球對方都有辦法揮擊，「要讓他們揮空不容易，對球的反應很好。」

中職打線雖然在4局下因為郭天信一壘安打、陳傑憲選到保送，在2出局後攻上得點圈，只不過未能得分，但是也讓日本隊先發投手赤星優志僅投4.2局就退場休息，然而從他手上敲出3安的中職打者後續完全熄火。