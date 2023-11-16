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亞冠賽／古林睿煬6.2局好投 日媒大讚「台灣剛腕」

中央社／ 台北16日電
古林睿煬(右)。 擷圖自推特
古林睿煬(右)。 擷圖自推特

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天首戰對上日職，雖然最終中職聯隊以0比4落敗，不過先發投手古林睿煬演出6.2局僅失1分表現，讓日本媒體及日本球迷都相當驚豔。

古林睿煬今天用86球投6.2局，僅被敲出3支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分，演出優質先發，最快球速飆到154公里。古林睿煬前5局讓日本打者15上15下，展現完美壓制力，直到第7局才因為挨陽春全壘打掉1分。

古林睿煬接受日職現場訪問時表示，今天投球感覺很好，想要的位置都有投出來，為自己打了90分，被森下翔太敲全壘打的那球是失投。古林睿煬也指出，由於今天雙方都是第一次對戰，球種以直球為主，策略就是往好球帶攻擊。談到對日本打者的印象，古林睿煬則說：「對球的掌握度很好，很有壓迫感。」

今天古林睿煬對戰日本的好表現，也引起日本媒體及日本球迷的關注，日媒報導指出，古林睿煬讓強打者包括佐藤輝明、牧秀悟、萬波中正「都沉默了」，並稱讚他是「台灣的剛腕」，日本的社群媒體上也有球迷紛紛議論，「要不要來日本」、「有猛虎魂的感覺」、「太厲害了」等留言。

古林睿煬 中職

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