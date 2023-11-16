快訊

疑遭駭客攻擊…食品大廠官方臉書喊話「給我錢」 泰山：已報警

還有機會！威力彩頭獎沒開出連14槓 下期獎金上看9.5億元

住飯店這2種備品最多人拿 房務人員曝真心話：最好全帶走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬表現，受到日監督讚賞。 日本武士隊官網
古林睿煬表現，受到日監督讚賞。 日本武士隊官網

中職聯隊今晚雖然以0：4敗給日本武士隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰吞敗，古林睿煬6.2局好投依舊是一大亮點，他在比賽中受訪時也表示，挨轟的那一球「投得太甜了」。

古林睿煬前5局壓制日本隊打者，完全沒讓對手上壘，16上16下的比賽，在到6局上1出局後因為門脇誠的安打破功，7局上1出局後更因森下翔太的陽春砲丟掉1分，加上打線未能得分、後防失守，最終吞下敗投。

古林睿煬表示，今天狀況不錯，投球都能夠到自己想要的位置，只不過挨轟的那一球「投到紅中、最甜的地方」，但整體來說是不錯的投球，若要給自己打分數，他會給90分，「第一次對戰對投手有利，往好球帶攻擊就對了。」

賽前曾說日本是很強的隊伍，如今親身體驗日本打線，古林睿煬表示：「要讓他們揮棒落空不容易，contact能力很好、很有壓力，對球的反應也很好。」

日本隊監督井端弘和賽後受訪時也表示，今天台灣的先發投手，確實給球隊很大的壓力，但森下翔太那支全壘打來的適時，真的是太好了。

古林睿煬 中職

延伸閱讀

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

相關新聞

亞冠賽／臉蛋是天才！「林襄前男友」台灣游擊手登日本推特熱搜

今晚的亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰，不只「台灣的投手」古林睿煬獲得關注，就連「台灣的游擊手」也登上日本X（舊稱推特）熱搜，9...

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰上演「台日大戰」，先發投手古林睿煬雖挨了森下翔太一轟，在中職聯隊0：4輸給日本武士隊的比賽中吞下...

亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

中職聯隊今晚雖然以0：4敗給日本武士隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰吞敗，古林睿煬6.2局好投依舊是一大亮點，他在比賽中受訪...

亞冠賽／古林睿煬好投壓制日本 球迷熱議：來找工作？

中職聯隊古林睿煬今晚站上心心念念的東京巨蛋投手丘，在亞冠賽面對日本武士隊演出6.2局失1分好投，前5局更是沒被敲安，雖然...

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰今晚在東京巨蛋上演，由中職聯隊對上日本武士隊，中職安打王劉基鴻扛起第四棒，日本隊則派出今年球季2...

中職／味全龍第2波優惠活動來了 天母三大百貨龍頭有好康

味全龍隊奪下今年中華職棒總冠軍，為回饋廣大球迷支持，加碼祭出第2波優惠活動；龍隊指出，回歸中職以來選擇以天母球場做為主場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。