亞冠賽／古林睿煬挨轟自責 日監督稱讚：給我們壓力

中職聯隊今晚雖然以0：4敗給日本武士隊，在亞洲職棒冠軍爭霸賽首戰吞敗，古林睿煬6.2局好投依舊是一大亮點，他在比賽中受訪時也表示，挨轟的那一球「投得太甜了」。

古林睿煬前5局壓制日本隊打者，完全沒讓對手上壘，16上16下的比賽，在到6局上1出局後因為門脇誠的安打破功，7局上1出局後更因森下翔太的陽春砲丟掉1分，加上打線未能得分、後防失守，最終吞下敗投。

古林睿煬表示，今天狀況不錯，投球都能夠到自己想要的位置，只不過挨轟的那一球「投到紅中、最甜的地方」，但整體來說是不錯的投球，若要給自己打分數，他會給90分，「第一次對戰對投手有利，往好球帶攻擊就對了。」

賽前曾說日本是很強的隊伍，如今親身體驗日本打線，古林睿煬表示：「要讓他們揮棒落空不容易，contact能力很好、很有壓力，對球的反應也很好。」

日本隊監督井端弘和賽後受訪時也表示，今天台灣的先發投手，確實給球隊很大的壓力，但森下翔太那支全壘打來的適時，真的是太好了。