亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰上演「台日大戰」，先發投手古林睿煬雖挨了森下翔太一轟，在中職聯隊0：4輸給日本武士隊的比賽中吞下敗投，但先發6.2局失1分的演出，在日本球界留下鮮明印象，退場時日本球迷也為他鼓掌致意。

扛起首戰先發，古林睿煬面對日本新一代好手，前5局完全壓制，開賽連抓16個出局數，直到6局上1出局後才被門脇誠敲安破功，7局上1出局後更因森下翔太的陽春砲，讓失分欄也掛上數字。

即使如此，古林睿煬以86球投完6.2局，被敲3支安打、失1分，另有2次三振、沒有保送，最快球速來到154公里，這樣的表現吸引關注，日職12球團球迷都在網路上發聲招攬。

中職打線雖在4局下因為郭天信一壘安打、陳傑憲選到保送，在2出局後攻上得點圈，只不過未能得分，但也讓日本隊先發投手赤星優志僅投4.2局就退場休息，然而從他手上敲出3安的中職打者後續完全熄火，合計吞了9次三振。

中職後防被攻破，行使旅外自由球員權利的曾峻岳在9局上登板，結果1出局後被連敲3安，接著因為滾地推進、安打掉2分後退場，接手的陳柏清多掉1分才結束攻勢，9局下中職面對4分落後無力追趕。